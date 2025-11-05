BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Kurt cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KURT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KURT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Kurt cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KURT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KURT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KURT

KURT Cenas informācija

Kas ir KURT

KURT Oficiālā tīmekļa vietne

KURT Tokenomika

KURT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Kurt logotips

Kurt Cena (KURT)

Nav sarakstā

1 KURT uz USD reāllaika cena:

$0.00021263
$0.00021263$0.00021263
-3.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kurt (KURT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:14:56 (UTC+8)

Kurt (KURT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522224
$ 0.00522224$ 0.00522224

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-3.14%

-26.16%

-26.16%

Kurt (KURT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KURT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KURT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00522224, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KURT ir mainījies par +0.79% pēdējā stundā, par -3.14% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.16% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kurt (KURT) tirgus informācija

$ 213.90K
$ 213.90K$ 213.90K

--
----

$ 213.90K
$ 213.90K$ 213.90K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Kurt tirgus maksimums ir $ 213.90K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KURT apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 213.90K.

Kurt (KURT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kurt uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kurt uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kurt uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kurt uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.14%
30 dienas$ 0-64.91%
60 dienas$ 0-85.55%
90 dienas$ 0--

Kas ir Kurt (KURT)?

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kurt (KURT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kurt cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kurt (KURT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kurt (KURT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kurt prognozes.

Apskati Kurt cenas prognozi!

KURT uz vietējām valūtām

Kurt (KURT) tokenomika

Kurt (KURT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KURT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kurt (KURT)

Kāda ir Kurt (KURT) vērtība šodien?
Reāllaika KURT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KURT uz USD cena?
Pašreizējā KURT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kurt tirgus maksimums?
KURT tirgus maksimums ir $ 213.90K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KURT apjoms apgrozībā?
KURT apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija KURT vēsturiski augstākā cena?
KURT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00522224 USD apmērā.
Kāda bija KURT vēsturiski zemākā cena?
KURT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KURT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KURT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KURT šogad kāps augstāk?
KURT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KURT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:14:56 (UTC+8)

Kurt (KURT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,096.08
$101,096.08$101,096.08

-2.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,272.77
$3,272.77$3,272.77

-6.68%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.56
$154.56$154.56

-4.28%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1917
$2.1917$2.1917

-3.96%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,096.08
$101,096.08$101,096.08

-2.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,272.77
$3,272.77$3,272.77

-6.68%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.56
$154.56$154.56

-4.28%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1917
$2.1917$2.1917

-3.96%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16179
$0.16179$0.16179

-1.30%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28980
$0.28980$0.28980

+1,789.17%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0650
$2.0650$2.0650

+1,276.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000247
$0.0000000000000000000000000247$0.0000000000000000000000000247

+257.97%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000166
$0.000000000166$0.000000000166

+93.02%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05876
$0.05876$0.05876

+66.55%