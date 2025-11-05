BiržaDEX+
Reāllaika Kura cena šodien ir 0.04204686 USD. Seko līdzi reāllaika KURA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KURA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Kura cena šodien ir 0.04204686 USD. Seko līdzi reāllaika KURA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KURA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KURA

KURA Cenas informācija

Kas ir KURA

KURA Tehniskais dokuments

KURA Oficiālā tīmekļa vietne

KURA Tokenomika

KURA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Kura logotips

Kura Cena (KURA)

Nav sarakstā

1 KURA uz USD reāllaika cena:

$0.04204686
-4.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Kura (KURA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:14:48 (UTC+8)

Kura (KURA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04038622
24h zemākā
$ 0.04495312
24h augstākā

$ 0.04038622
$ 0.04495312
$ 1.47
$ 0.0377842
+0.32%

-4.04%

+10.06%

+10.06%

Kura (KURA) reāllaika cena ir $0.04204686. Pēdējo 24 stundu laikā KURA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04038622 līdz augstākajai $ 0.04495312, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KURA visu laiku augstākā cena ir $ 1.47, savukārt zemākā - $ 0.0377842.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KURA ir mainījies par +0.32% pēdējā stundā, par -4.04% pēdējo 24 stundu laikā un par +10.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kura (KURA) tirgus informācija

$ 40.82K
--
$ 136.20K
970.73K
3,239,269.00803599
Pašreizējais Kura tirgus maksimums ir $ 40.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KURA apjoms apgrozībā ir 970.73K ar kopējo apjomu 3239269.00803599. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 136.20K.

Kura (KURA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kura uz USD bija $ -0.00177364243573238.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kura uz USD bija $ -0.0406216396.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kura uz USD bija $ -0.0405875480.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kura uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00177364243573238-4.04%
30 dienas$ -0.0406216396-96.61%
60 dienas$ -0.0405875480-96.52%
90 dienas$ 0--

Kas ir Kura (KURA)?

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kura cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kura (KURA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kura (KURA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kura prognozes.

Apskati Kura cenas prognozi!

KURA uz vietējām valūtām

Kura (KURA) tokenomika

Kura (KURA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KURA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kura (KURA)

Kāda ir Kura (KURA) vērtība šodien?
Reāllaika KURA cena USD ir 0.04204686 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KURA uz USD cena?
Pašreizējā KURA uz USD cena ir $ 0.04204686. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kura tirgus maksimums?
KURA tirgus maksimums ir $ 40.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KURA apjoms apgrozībā?
KURA apjoms apgrozībā ir 970.73K USD.
Kāda bija KURA vēsturiski augstākā cena?
KURA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.47 USD apmērā.
Kāda bija KURA vēsturiski zemākā cena?
KURA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0377842 USD.
Kāds ir KURA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KURA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KURA šogad kāps augstāk?
KURA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KURA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

