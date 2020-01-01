Kunji Finance (KNJ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Kunji Finance (KNJ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Kunji Finance (KNJ) informācija

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required.

What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way

History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon.

What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing.

What can your token be used for? KNJ is the governance token

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.kunji.finance
Tehniskais dokuments:
https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper

Kunji Finance (KNJ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Kunji Finance (KNJ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 44.01M
$ 44.01M$ 44.01M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.650349
$ 0.650349$ 0.650349
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01289265
$ 0.01289265$ 0.01289265
Pašreizējā cena:
$ 0.0377004
$ 0.0377004$ 0.0377004

Kunji Finance (KNJ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Kunji Finance (KNJ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KNJ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KNJ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KNJ tokenomiku, uzzini KNJ tokena reāllaika cenu!

KNJ cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KNJ? Mūsu KNJ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.