Kas ir Kudai (KUDAI)?

Created by the GMX Blueberry Club, Kudai is a community-driven experience blending automated trading, DeFi, and a build-in-public approach. The Kudai token represents ownership of the Kudai AI agent, contributing to its mission. By generating diverse revenue streams and crypto AI-powered strategies, Kudai’s ultimate goal is to become the wealthiest AI agent in the Web3 space to give back to its community and token holders.

