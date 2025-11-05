BiržaDEX+
Reāllaika Koyo cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KOY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KOY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KOY

KOY Cenas informācija

Kas ir KOY

KOY Oficiālā tīmekļa vietne

KOY Tokenomika

KOY Cenas prognoze

Koyo logotips

Koyo Cena (KOY)

Nav sarakstā

1 KOY uz USD reāllaika cena:

$0.00027565
$0.00027565$0.00027565
0.00%1D
mexc
USD
Koyo (KOY) Tiešsaistes cenu diagramma
Koyo (KOY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02352792
$ 0.02352792$ 0.02352792

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.22%

-15.22%

Koyo (KOY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KOY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KOY visu laiku augstākā cena ir $ 0.02352792, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KOY ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -15.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Koyo (KOY) tirgus informācija

$ 145.30K
$ 145.30K$ 145.30K

--
----

$ 155.07K
$ 155.07K$ 155.07K

527.10M
527.10M 527.10M

562,535,613.3139977
562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

Pašreizējais Koyo tirgus maksimums ir $ 145.30K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KOY apjoms apgrozībā ir 527.10M ar kopējo apjomu 562535613.3139977. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 155.07K.

Koyo (KOY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Koyo uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Koyo uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Koyo uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Koyo uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-15.06%
60 dienas$ 0-26.01%
90 dienas$ 0--

Kas ir Koyo (KOY)?

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Koyo (KOY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Koyo cenas prognoze (USD)

Kāda būs Koyo (KOY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Koyo (KOY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Koyo prognozes.

Apskati Koyo cenas prognozi!

KOY uz vietējām valūtām

Koyo (KOY) tokenomika

Koyo (KOY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KOY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Koyo (KOY)

Kāda ir Koyo (KOY) vērtība šodien?
Reāllaika KOY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KOY uz USD cena?
Pašreizējā KOY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Koyo tirgus maksimums?
KOY tirgus maksimums ir $ 145.30K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KOY apjoms apgrozībā?
KOY apjoms apgrozībā ir 527.10M USD.
Kāda bija KOY vēsturiski augstākā cena?
KOY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02352792 USD apmērā.
Kāda bija KOY vēsturiski zemākā cena?
KOY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KOY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KOY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KOY šogad kāps augstāk?
KOY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KOY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Koyo (KOY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

