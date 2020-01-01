Konnect (KCT) tokenomika
Konnect (KCT) informācija
Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem.
Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently.
Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners.
Konnect is the central point between virtual and reality.
Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.
Konnect (KCT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Konnect (KCT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Konnect (KCT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Konnect (KCT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais KCT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu KCT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti KCT tokenomiku, uzzini KCT tokena reāllaika cenu!
KCT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KCT? Mūsu KCT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.