Uzzini svarīgākos ieskatus par KOMPETE (KOMPETE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
KOMPETE (KOMPETE) informācija

KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon!

Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players.

For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience.

Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market.

KOMPETE is currently in early access, which means you're early!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://kompete.game/
Tehniskais dokuments:
https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/

KOMPETE (KOMPETE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos KOMPETE (KOMPETE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.41M
Kopējais apjoms:
$ 850.52M
Apjoms apgrozībā:
$ 676.14M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.03M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.054923
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00355279
KOMPETE (KOMPETE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

KOMPETE (KOMPETE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KOMPETE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KOMPETE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KOMPETE tokenomiku, uzzini KOMPETE tokena reāllaika cenu!

KOMPETE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KOMPETE? Mūsu KOMPETE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.