Reāllaika Kome Chan cena šodien ir 0.00000696 USD. Seko līdzi reāllaika KOME uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KOME cenas tendenci MEXC.Reāllaika Kome Chan cena šodien ir 0.00000696 USD. Seko līdzi reāllaika KOME uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KOME cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KOME

KOME Cenas informācija

Kas ir KOME

KOME Oficiālā tīmekļa vietne

KOME Tokenomika

KOME Cenas prognoze

Kome Chan logotips

Kome Chan Cena (KOME)

Nav sarakstā

1 KOME uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kome Chan (KOME) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:11:14 (UTC+8)

Kome Chan (KOME) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01605948
$ 0.01605948$ 0.01605948

$ 0.00000672
$ 0.00000672$ 0.00000672

--

--

0.00%

0.00%

Kome Chan (KOME) reāllaika cena ir $0.00000696. Pēdējo 24 stundu laikā KOME tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KOME visu laiku augstākā cena ir $ 0.01605948, savukārt zemākā - $ 0.00000672.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KOME ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kome Chan (KOME) tirgus informācija

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Kome Chan tirgus maksimums ir $ 6.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KOME apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.96K.

Kome Chan (KOME) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kome Chan uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kome Chan uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kome Chan uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kome Chan uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Kome Chan (KOME)?

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kome Chan (KOME) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kome Chan cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kome Chan (KOME) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kome Chan (KOME) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kome Chan prognozes.

Apskati Kome Chan cenas prognozi!

KOME uz vietējām valūtām

Kome Chan (KOME) tokenomika

Kome Chan (KOME) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KOME tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kome Chan (KOME)

Kāda ir Kome Chan (KOME) vērtība šodien?
Reāllaika KOME cena USD ir 0.00000696 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KOME uz USD cena?
Pašreizējā KOME uz USD cena ir $ 0.00000696. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kome Chan tirgus maksimums?
KOME tirgus maksimums ir $ 6.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KOME apjoms apgrozībā?
KOME apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija KOME vēsturiski augstākā cena?
KOME sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01605948 USD apmērā.
Kāda bija KOME vēsturiski zemākā cena?
KOME sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000672 USD.
Kāds ir KOME tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KOME tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KOME šogad kāps augstāk?
KOME cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KOME cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:11:14 (UTC+8)

Kome Chan (KOME) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

