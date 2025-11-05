BiržaDEX+
Reāllaika Kobe the Shiba Inu cena šodien ir 0.00006636 USD. Seko līdzi reāllaika KOBE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KOBE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KOBE

KOBE Cenas informācija

Kas ir KOBE

KOBE Oficiālā tīmekļa vietne

KOBE Tokenomika

KOBE Cenas prognoze

Kobe the Shiba Inu logotips

Kobe the Shiba Inu Cena (KOBE)

Nav sarakstā

1 KOBE uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:10:59 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0.00002782
$ 0.00002782$ 0.00002782

--

--

0.00%

0.00%

Kobe the Shiba Inu (KOBE) reāllaika cena ir $0.00006636. Pēdējo 24 stundu laikā KOBE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KOBE visu laiku augstākā cena ir $ 0.206835, savukārt zemākā - $ 0.00002782.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KOBE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) tirgus informācija

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Kobe the Shiba Inu tirgus maksimums ir $ 6.64K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KOBE apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.64K.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kobe the Shiba Inu uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kobe the Shiba Inu uz USD bija $ +0.0000047635.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kobe the Shiba Inu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kobe the Shiba Inu uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ +0.0000047635+7.18%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Kobe the Shiba Inu (KOBE)?

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kobe the Shiba Inu (KOBE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kobe the Shiba Inu cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kobe the Shiba Inu (KOBE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kobe the Shiba Inu (KOBE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kobe the Shiba Inu prognozes.

Apskati Kobe the Shiba Inu cenas prognozi!

KOBE uz vietējām valūtām

Kobe the Shiba Inu (KOBE) tokenomika

Kobe the Shiba Inu (KOBE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KOBE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Kāda ir Kobe the Shiba Inu (KOBE) vērtība šodien?
Reāllaika KOBE cena USD ir 0.00006636 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KOBE uz USD cena?
Pašreizējā KOBE uz USD cena ir $ 0.00006636. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kobe the Shiba Inu tirgus maksimums?
KOBE tirgus maksimums ir $ 6.64K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KOBE apjoms apgrozībā?
KOBE apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija KOBE vēsturiski augstākā cena?
KOBE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.206835 USD apmērā.
Kāda bija KOBE vēsturiski zemākā cena?
KOBE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002782 USD.
Kāds ir KOBE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KOBE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KOBE šogad kāps augstāk?
KOBE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KOBE cenas prognozi dziļākai analīzei.


Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

