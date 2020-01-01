KleeKai (KLEE) tokenomika

KleeKai (KLEE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par KleeKai (KLEE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
KleeKai (KLEE) informācija

KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages!

This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell.

The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token.

Invest today in the future of Blockchain gaming!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://klee.games/
Tehniskais dokuments:
https://klee-games.gitbook.io/documentation/

KleeKai (KLEE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos KleeKai (KLEE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 376.19K
$ 376.19K$ 376.19K
Kopējais apjoms:
$ 100,000.00T
$ 100,000.00T$ 100,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 100,000.00T
$ 100,000.00T$ 100,000.00T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 376.19K
$ 376.19K$ 376.19K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

KleeKai (KLEE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

KleeKai (KLEE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KLEE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KLEE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KLEE tokenomiku, uzzini KLEE tokena reāllaika cenu!

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KLEE? Mūsu KLEE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

