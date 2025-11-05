BiržaDEX+
Reāllaika Kled AI cena šodien ir 0.03178052 USD. Seko līdzi reāllaika KLED uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KLED cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KLED

KLED Cenas informācija

Kas ir KLED

KLED Oficiālā tīmekļa vietne

KLED Tokenomika

KLED Cenas prognoze

Kled AI logotips

Kled AI Cena (KLED)

Nav sarakstā

1 KLED uz USD reāllaika cena:

$0.03178052
$0.03178052
+6.10%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kled AI (KLED) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:35 (UTC+8)

Kled AI (KLED) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02646805
$ 0.02646805$ 0.02646805
24h zemākā
$ 0.03553923
$ 0.03553923$ 0.03553923
24h augstākā

$ 0.02646805
$ 0.02646805$ 0.02646805

$ 0.03553923
$ 0.03553923$ 0.03553923

$ 0.055581
$ 0.055581$ 0.055581

$ 0.00180339
$ 0.00180339$ 0.00180339

+2.92%

+6.21%

-35.87%

-35.87%

Kled AI (KLED) reāllaika cena ir $0.03178052. Pēdējo 24 stundu laikā KLED tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02646805 līdz augstākajai $ 0.03553923, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KLED visu laiku augstākā cena ir $ 0.055581, savukārt zemākā - $ 0.00180339.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KLED ir mainījies par +2.92% pēdējā stundā, par +6.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.87% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kled AI (KLED) tirgus informācija

$ 31.77M
$ 31.77M$ 31.77M

--
----

$ 31.77M
$ 31.77M$ 31.77M

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,395.7355895
999,811,395.7355895 999,811,395.7355895

Pašreizējais Kled AI tirgus maksimums ir $ 31.77M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KLED apjoms apgrozībā ir 999.81M ar kopējo apjomu 999811395.7355895. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 31.77M.

Kled AI (KLED) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kled AI uz USD bija $ +0.00185722.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kled AI uz USD bija $ -0.0054169864.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kled AI uz USD bija $ +0.0517757585.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kled AI uz USD bija $ +0.019310478287544949.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00185722+6.21%
30 dienas$ -0.0054169864-17.04%
60 dienas$ +0.0517757585+162.92%
90 dienas$ +0.019310478287544949+154.85%

Kas ir Kled AI (KLED)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kled AI (KLED) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kled AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kled AI (KLED) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kled AI (KLED) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kled AI prognozes.

Apskati Kled AI cenas prognozi!

KLED uz vietējām valūtām

Kled AI (KLED) tokenomika

Kled AI (KLED) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KLED tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kled AI (KLED)

Kāda ir Kled AI (KLED) vērtība šodien?
Reāllaika KLED cena USD ir 0.03178052 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KLED uz USD cena?
Pašreizējā KLED uz USD cena ir $ 0.03178052. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kled AI tirgus maksimums?
KLED tirgus maksimums ir $ 31.77M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KLED apjoms apgrozībā?
KLED apjoms apgrozībā ir 999.81M USD.
Kāda bija KLED vēsturiski augstākā cena?
KLED sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.055581 USD apmērā.
Kāda bija KLED vēsturiski zemākā cena?
KLED sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00180339 USD.
Kāds ir KLED tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KLED tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KLED šogad kāps augstāk?
KLED cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KLED cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:35 (UTC+8)

Kled AI (KLED) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

