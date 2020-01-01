Klayr (KLY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Klayr (KLY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Klayr (KLY) informācija

Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change.

As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses.

Klayr, Web3 for the new generation.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://klayr.xyz

Klayr (KLY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Klayr (KLY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 684.02K
$ 684.02K
Kopējais apjoms:
$ 193.54M
$ 193.54M
Apjoms apgrozībā:
$ 190.80M
$ 190.80M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 693.81K
$ 693.81K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.121724
$ 0.121724
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00358493
$ 0.00358493

Klayr (KLY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Klayr (KLY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KLY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KLY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KLY tokenomiku, uzzini KLY tokena reāllaika cenu!

KLY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KLY? Mūsu KLY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

