Reāllaika Kitty Kult cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KULT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KULT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KULT

KULT Cenas informācija

Kas ir KULT

KULT Tehniskais dokuments

KULT Oficiālā tīmekļa vietne

KULT Tokenomika

KULT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Kitty Kult logotips

Kitty Kult Cena (KULT)

Nav sarakstā

1 KULT uz USD reāllaika cena:

--
----
-9.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kitty Kult (KULT) Tiešsaistes cenu diagramma
Kitty Kult (KULT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-9.40%

-18.50%

-18.50%

Kitty Kult (KULT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KULT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KULT visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KULT ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -9.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kitty Kult (KULT) tirgus informācija

$ 169.74K
$ 169.74K$ 169.74K

--
----

$ 360.42K
$ 360.42K$ 360.42K

470.22B
470.22B 470.22B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Pašreizējais Kitty Kult tirgus maksimums ir $ 169.74K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KULT apjoms apgrozībā ir 470.22B ar kopējo apjomu 998429871400.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 360.42K.

Kitty Kult (KULT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kitty Kult uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kitty Kult uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kitty Kult uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kitty Kult uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.40%
30 dienas$ 0-31.37%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Kitty Kult (KULT)?

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kitty Kult cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kitty Kult (KULT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kitty Kult (KULT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kitty Kult prognozes.

Apskati Kitty Kult cenas prognozi!

KULT uz vietējām valūtām

Kitty Kult (KULT) tokenomika

Kitty Kult (KULT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KULT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kitty Kult (KULT)

Kāda ir Kitty Kult (KULT) vērtība šodien?
Reāllaika KULT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KULT uz USD cena?
Pašreizējā KULT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kitty Kult tirgus maksimums?
KULT tirgus maksimums ir $ 169.74K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KULT apjoms apgrozībā?
KULT apjoms apgrozībā ir 470.22B USD.
Kāda bija KULT vēsturiski augstākā cena?
KULT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija KULT vēsturiski zemākā cena?
KULT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KULT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KULT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KULT šogad kāps augstāk?
KULT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KULT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Kitty Kult (KULT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

