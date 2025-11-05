BiržaDEX+
Reāllaika KITTEE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KTE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KTE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KTE

KTE Cenas informācija

Kas ir KTE

KTE Tehniskais dokuments

KTE Oficiālā tīmekļa vietne

KTE Tokenomika

KTE Cenas prognoze

KITTEE Cena (KTE)

1 KTE uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
USD
KITTEE (KTE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:13:25 (UTC+8)

KITTEE (KTE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-74.34%

-74.34%

KITTEE (KTE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KTE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KTE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KTE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -74.34% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

KITTEE (KTE) tirgus informācija

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

--
----

$ 14.65K
$ 14.65K$ 14.65K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,995.937352
999,999,995.937352 999,999,995.937352

Pašreizējais KITTEE tirgus maksimums ir $ 14.65K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KTE apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999995.937352. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.65K.

KITTEE (KTE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas KITTEE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas KITTEE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas KITTEE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas KITTEE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-81.38%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir KITTEE (KTE)?

Overview of KITTEE (KTE)

KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.

The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.

Origins and Background

KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).

The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.

Themes and Cultural References

At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.

Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.

KITTEE cenas prognoze (USD)

Kāda būs KITTEE (KTE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu KITTEE (KTE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa KITTEE prognozes.

Apskati KITTEE cenas prognozi!

KTE uz vietējām valūtām

KITTEE (KTE) tokenomika

KITTEE (KTE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KTE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par KITTEE (KTE)

Kāda ir KITTEE (KTE) vērtība šodien?
Reāllaika KTE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KTE uz USD cena?
Pašreizējā KTE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir KITTEE tirgus maksimums?
KTE tirgus maksimums ir $ 14.65K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KTE apjoms apgrozībā?
KTE apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija KTE vēsturiski augstākā cena?
KTE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija KTE vēsturiski zemākā cena?
KTE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KTE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KTE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KTE šogad kāps augstāk?
KTE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KTE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:13:25 (UTC+8)

