Uzzini svarīgākos ieskatus par Kitsune ($KIT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Kitsune ($KIT) informācija

Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain.

Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon.

Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge.

Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://griffain.com/agents/kitsune

Kitsune ($KIT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Kitsune ($KIT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 231.77K
Kopējais apjoms:
$ 999.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 231.77K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01480124
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00023178
Kitsune ($KIT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Kitsune ($KIT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $KIT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $KIT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $KIT tokenomiku, uzzini $KIT tokena reāllaika cenu!

$KIT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $KIT? Mūsu $KIT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.