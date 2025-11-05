BiržaDEX+
Reāllaika KITO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KITO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KITO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KITO

KITO Cenas informācija

Kas ir KITO

KITO Oficiālā tīmekļa vietne

KITO Tokenomika

KITO Cenas prognoze

KITO Cena (KITO)

Nav sarakstā

1 KITO uz USD reāllaika cena:

$0.00023049
$0.00023049
-11.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
KITO (KITO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:13:10 (UTC+8)

KITO (KITO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.93%

-11.12%

+25.15%

+25.15%

KITO (KITO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KITO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KITO visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KITO ir mainījies par -0.93% pēdējā stundā, par -11.12% pēdējo 24 stundu laikā un par +25.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

KITO (KITO) tirgus informācija

$ 225.61K
$ 225.61K

--
--

$ 225.61K
$ 225.61K

975.26M
975.26M

975,263,103.97
975,263,103.97

Pašreizējais KITO tirgus maksimums ir $ 225.61K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KITO apjoms apgrozībā ir 975.26M ar kopējo apjomu 975263103.97. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 225.61K.

KITO (KITO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas KITO uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas KITO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas KITO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas KITO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.12%
30 dienas$ 0+33.35%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir KITO (KITO)?

KITO is a community-driven memecoin built on the TON blockchain, created to showcase the power of organic growth through design, content, and collective effort. Its purpose is to unite holders around a cultural narrative rather than simple speculation. KITO represents a movement that blends creativity, community engagement, and blockchain adoption in the meme sector, aiming to become one of the defining cultural assets of TON.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

KITO (KITO) resurss

Oficiālā interneta vietne

KITO cenas prognoze (USD)

Kāda būs KITO (KITO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu KITO (KITO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa KITO prognozes.

Apskati KITO cenas prognozi!

KITO uz vietējām valūtām

KITO (KITO) tokenomika

KITO (KITO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KITO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par KITO (KITO)

Kāda ir KITO (KITO) vērtība šodien?
Reāllaika KITO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KITO uz USD cena?
Pašreizējā KITO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir KITO tirgus maksimums?
KITO tirgus maksimums ir $ 225.61K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KITO apjoms apgrozībā?
KITO apjoms apgrozībā ir 975.26M USD.
Kāda bija KITO vēsturiski augstākā cena?
KITO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija KITO vēsturiski zemākā cena?
KITO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KITO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KITO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KITO šogad kāps augstāk?
KITO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KITO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:13:10 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,203.35

$3,277.23

$154.86

$1.0000

$2.1970

$101,203.35

$3,277.23

$154.86

$2.1970

$0.16190

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.26500

$2.3093

$0.0000000000000000000000000247

$0.000000000163

$0.05923

