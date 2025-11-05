BiržaDEX+
Reāllaika Kintsu Staked Hype cena šodien ir 38.88 USD. Seko līdzi reāllaika SHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SHYPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SHYPE

SHYPE Cenas informācija

Kas ir SHYPE

SHYPE Oficiālā tīmekļa vietne

SHYPE Tokenomika

SHYPE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Kintsu Staked Hype logotips

Kintsu Staked Hype Cena (SHYPE)

Nav sarakstā

1 SHYPE uz USD reāllaika cena:

$38.89
$38.89$38.89
-2.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:13:03 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 36.18
$ 36.18$ 36.18
24h zemākā
$ 40.39
$ 40.39$ 40.39
24h augstākā

$ 36.18
$ 36.18$ 36.18

$ 40.39
$ 40.39$ 40.39

$ 53.2
$ 53.2$ 53.2

$ 29.91
$ 29.91$ 29.91

+1.36%

-2.76%

-18.44%

-18.44%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) reāllaika cena ir $38.88. Pēdējo 24 stundu laikā SHYPE tika tirgots robežās no zemākās $ 36.18 līdz augstākajai $ 40.39, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SHYPE visu laiku augstākā cena ir $ 53.2, savukārt zemākā - $ 29.91.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SHYPE ir mainījies par +1.36% pēdējā stundā, par -2.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) tirgus informācija

$ 223.95K
$ 223.95K$ 223.95K

--
----

$ 223.95K
$ 223.95K$ 223.95K

5.75K
5.75K 5.75K

5,754.02909169961
5,754.02909169961 5,754.02909169961

Pašreizējais Kintsu Staked Hype tirgus maksimums ir $ 223.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SHYPE apjoms apgrozībā ir 5.75K ar kopējo apjomu 5754.02909169961. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 223.95K.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kintsu Staked Hype uz USD bija $ -1.10663232369882.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kintsu Staked Hype uz USD bija $ -7.3868500800.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kintsu Staked Hype uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kintsu Staked Hype uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.10663232369882-2.76%
30 dienas$ -7.3868500800-18.99%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Kintsu Staked Hype (SHYPE)?

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kintsu Staked Hype (SHYPE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kintsu Staked Hype cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kintsu Staked Hype (SHYPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kintsu Staked Hype (SHYPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kintsu Staked Hype prognozes.

Apskati Kintsu Staked Hype cenas prognozi!

SHYPE uz vietējām valūtām

Kintsu Staked Hype (SHYPE) tokenomika

Kintsu Staked Hype (SHYPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SHYPE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kāda ir Kintsu Staked Hype (SHYPE) vērtība šodien?
Reāllaika SHYPE cena USD ir 38.88 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SHYPE uz USD cena?
Pašreizējā SHYPE uz USD cena ir $ 38.88. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kintsu Staked Hype tirgus maksimums?
SHYPE tirgus maksimums ir $ 223.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SHYPE apjoms apgrozībā?
SHYPE apjoms apgrozībā ir 5.75K USD.
Kāda bija SHYPE vēsturiski augstākā cena?
SHYPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 53.2 USD apmērā.
Kāda bija SHYPE vēsturiski zemākā cena?
SHYPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 29.91 USD.
Kāds ir SHYPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SHYPE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SHYPE šogad kāps augstāk?
SHYPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SHYPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:13:03 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

