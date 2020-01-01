King Shiba (KINGSHIB) tokenomika

King Shiba (KINGSHIB) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par King Shiba (KINGSHIB), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
King Shiba (KINGSHIB) informācija

The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas!

The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.kingshibaofficial.com/

King Shiba (KINGSHIB) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos King Shiba (KINGSHIB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 600.94K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 296.69M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.03M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.191508
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00202549
King Shiba (KINGSHIB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

King Shiba (KINGSHIB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KINGSHIB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KINGSHIB tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KINGSHIB tokenomiku, uzzini KINGSHIB tokena reāllaika cenu!

KINGSHIB cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KINGSHIB? Mūsu KINGSHIB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.