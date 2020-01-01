King Kovu (LAZY) tokenomika
$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.
King Kovu (LAZY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos King Kovu (LAZY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
King Kovu (LAZY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
King Kovu (LAZY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais LAZY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu LAZY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti LAZY tokenomiku, uzzini LAZY tokena reāllaika cenu!
