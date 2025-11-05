BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Kinetiq Staked HYPE cena šodien ir 39.04 USD. Seko līdzi reāllaika KHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KHYPE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Kinetiq Staked HYPE cena šodien ir 39.04 USD. Seko līdzi reāllaika KHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KHYPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KHYPE

KHYPE Cenas informācija

Kas ir KHYPE

KHYPE Oficiālā tīmekļa vietne

KHYPE Tokenomika

KHYPE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Kinetiq Staked HYPE logotips

Kinetiq Staked HYPE Cena (KHYPE)

Nav sarakstā

1 KHYPE uz USD reāllaika cena:

$38.95
$38.95$38.95
-2.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:18 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 36.07
$ 36.07$ 36.07
24h zemākā
$ 40.84
$ 40.84$ 40.84
24h augstākā

$ 36.07
$ 36.07$ 36.07

$ 40.84
$ 40.84$ 40.84

$ 59.44
$ 59.44$ 59.44

$ 29.77
$ 29.77$ 29.77

+7.81%

-2.18%

-18.15%

-18.15%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) reāllaika cena ir $39.04. Pēdējo 24 stundu laikā KHYPE tika tirgots robežās no zemākās $ 36.07 līdz augstākajai $ 40.84, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KHYPE visu laiku augstākā cena ir $ 59.44, savukārt zemākā - $ 29.77.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KHYPE ir mainījies par +7.81% pēdējā stundā, par -2.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) tirgus informācija

$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B

--
----

$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B

34.58M
34.58M 34.58M

34,583,709.15746637
34,583,709.15746637 34,583,709.15746637

Pašreizējais Kinetiq Staked HYPE tirgus maksimums ir $ 1.35B, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KHYPE apjoms apgrozībā ir 34.58M ar kopējo apjomu 34583709.15746637. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.35B.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kinetiq Staked HYPE uz USD bija $ -0.87356557894873.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kinetiq Staked HYPE uz USD bija $ -7.2824357120.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kinetiq Staked HYPE uz USD bija $ -6.8776611840.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kinetiq Staked HYPE uz USD bija $ +0.95730478463048.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.87356557894873-2.18%
30 dienas$ -7.2824357120-18.65%
60 dienas$ -6.8776611840-17.61%
90 dienas$ +0.95730478463048+2.51%

Kas ir Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kinetiq Staked HYPE cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kinetiq Staked HYPE prognozes.

Apskati Kinetiq Staked HYPE cenas prognozi!

KHYPE uz vietējām valūtām

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) tokenomika

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KHYPE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Kāda ir Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) vērtība šodien?
Reāllaika KHYPE cena USD ir 39.04 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KHYPE uz USD cena?
Pašreizējā KHYPE uz USD cena ir $ 39.04. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kinetiq Staked HYPE tirgus maksimums?
KHYPE tirgus maksimums ir $ 1.35B USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KHYPE apjoms apgrozībā?
KHYPE apjoms apgrozībā ir 34.58M USD.
Kāda bija KHYPE vēsturiski augstākā cena?
KHYPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 59.44 USD apmērā.
Kāda bija KHYPE vēsturiski zemākā cena?
KHYPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 29.77 USD.
Kāds ir KHYPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KHYPE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KHYPE šogad kāps augstāk?
KHYPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KHYPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:18 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,497.25
$101,497.25$101,497.25

-1.63%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,264.42
$3,264.42$3,264.42

-6.92%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.55
$154.55$154.55

-4.29%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2121
$2.2121$2.2121

-3.06%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,497.25
$101,497.25$101,497.25

-1.63%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,264.42
$3,264.42$3,264.42

-6.92%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2121
$2.2121$2.2121

-3.06%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.55
$154.55$154.55

-4.29%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16359
$0.16359$0.16359

-0.20%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.6953
$3.6953$3.6953

+2,363.53%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15600
$0.15600$0.15600

+916.94%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06020
$0.06020$0.06020

+70.63%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%