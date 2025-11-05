BiržaDEX+
Reāllaika Kinetiq Earn Vault cena šodien ir 39.54 USD. Seko līdzi reāllaika VKHYPE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VKHYPE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VKHYPE

VKHYPE Cenas informācija

Kas ir VKHYPE

VKHYPE Oficiālā tīmekļa vietne

VKHYPE Tokenomika

VKHYPE Cenas prognoze

Kinetiq Earn Vault logotips

Kinetiq Earn Vault Cena (VKHYPE)

Nav sarakstā

1 VKHYPE uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:11 (UTC+8)

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) reāllaika cena ir $39.54. Pēdējo 24 stundu laikā VKHYPE tika tirgots robežās no zemākās $ 36.33 līdz augstākajai $ 41.09, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VKHYPE visu laiku augstākā cena ir $ 51.63, savukārt zemākā - $ 29.62.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VKHYPE ir mainījies par +8.36% pēdējā stundā, par -1.37% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) tirgus informācija

Pašreizējais Kinetiq Earn Vault tirgus maksimums ir $ 323.14M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VKHYPE apjoms apgrozībā ir 8.29M ar kopējo apjomu 8285411.989816593. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 323.10M.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kinetiq Earn Vault uz USD bija $ -0.54950595290324.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kinetiq Earn Vault uz USD bija $ -7.1180184780.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kinetiq Earn Vault uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kinetiq Earn Vault uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.54950595290324-1.37%
30 dienas$ -7.1180184780-18.00%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kinetiq Earn Vault cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kinetiq Earn Vault prognozes.

Apskati Kinetiq Earn Vault cenas prognozi!

VKHYPE uz vietējām valūtām

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) tokenomika

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VKHYPE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Kāda ir Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) vērtība šodien?
Reāllaika VKHYPE cena USD ir 39.54 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VKHYPE uz USD cena?
Pašreizējā VKHYPE uz USD cena ir $ 39.54. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kinetiq Earn Vault tirgus maksimums?
VKHYPE tirgus maksimums ir $ 323.14M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VKHYPE apjoms apgrozībā?
VKHYPE apjoms apgrozībā ir 8.29M USD.
Kāda bija VKHYPE vēsturiski augstākā cena?
VKHYPE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 51.63 USD apmērā.
Kāda bija VKHYPE vēsturiski zemākā cena?
VKHYPE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 29.62 USD.
Kāds ir VKHYPE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VKHYPE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VKHYPE šogad kāps augstāk?
VKHYPE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VKHYPE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:11 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

