Kin Cena (KIN)
Kin (KIN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00122572, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā KIN ir mainījies par +0.58% pēdējā stundā, par +4.78% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Kin tirgus maksimums ir $ 2.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KIN apjoms apgrozībā ir 2.65T ar kopējo apjomu 2647305298662.016. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.26M.
Šodien cenas izmaiņas Kin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kin uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+4.78%
|30 dienas
|$ 0
|-28.32%
|60 dienas
|$ 0
|-19.12%
|90 dienas
|$ 0
|--
Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.
Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.
Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.
In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.
Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.
