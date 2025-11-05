BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Kin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KIN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Kin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KIN

KIN Cenas informācija

Kas ir KIN

KIN Tehniskais dokuments

KIN Oficiālā tīmekļa vietne

KIN Tokenomika

KIN Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Kin logotips

Kin Cena (KIN)

Nav sarakstā

1 KIN uz USD reāllaika cena:

--
----
+4.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kin (KIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:03 (UTC+8)

Kin (KIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+4.78%

-42.39%

-42.39%

Kin (KIN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00122572, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KIN ir mainījies par +0.58% pēdējā stundā, par +4.78% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kin (KIN) tirgus informācija

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

--
----

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

2.65T
2.65T 2.65T

2,647,305,298,662.016
2,647,305,298,662.016 2,647,305,298,662.016

Pašreizējais Kin tirgus maksimums ir $ 2.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KIN apjoms apgrozībā ir 2.65T ar kopējo apjomu 2647305298662.016. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.26M.

Kin (KIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+4.78%
30 dienas$ 0-28.32%
60 dienas$ 0-19.12%
90 dienas$ 0--

Kas ir Kin (KIN)?

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kin (KIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kin (KIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kin prognozes.

Apskati Kin cenas prognozi!

KIN uz vietējām valūtām

Kin (KIN) tokenomika

Kin (KIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kin (KIN)

Kāda ir Kin (KIN) vērtība šodien?
Reāllaika KIN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KIN uz USD cena?
Pašreizējā KIN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kin tirgus maksimums?
KIN tirgus maksimums ir $ 2.26M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KIN apjoms apgrozībā?
KIN apjoms apgrozībā ir 2.65T USD.
Kāda bija KIN vēsturiski augstākā cena?
KIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00122572 USD apmērā.
Kāda bija KIN vēsturiski zemākā cena?
KIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KIN šogad kāps augstāk?
KIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:39:03 (UTC+8)

Kin (KIN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,512.60
$101,512.60$101,512.60

-1.61%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,265.86
$3,265.86$3,265.86

-6.88%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.60
$154.60$154.60

-4.26%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2116
$2.2116$2.2116

-3.08%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,512.60
$101,512.60$101,512.60

-1.61%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,265.86
$3,265.86$3,265.86

-6.88%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2116
$2.2116$2.2116

-3.08%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.60
$154.60$154.60

-4.26%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16386
$0.16386$0.16386

-0.04%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.7332
$3.7332$3.7332

+2,388.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15596
$0.15596$0.15596

+916.68%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06000
$0.06000$0.06000

+70.06%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%