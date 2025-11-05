BiržaDEX+
Reāllaika KIKICat cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KIKI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KIKI cenas tendenci MEXC.Reāllaika KIKICat cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KIKI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KIKI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KIKI

KIKI Cenas informācija

Kas ir KIKI

KIKI Oficiālā tīmekļa vietne

KIKI Tokenomika

KIKI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

KIKICat logotips

KIKICat Cena (KIKI)

Nav sarakstā

1 KIKI uz USD reāllaika cena:

$0.00016569
$0.00016569$0.00016569
-7.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
KIKICat (KIKI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:12:33 (UTC+8)

KIKICat (KIKI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.102855
$ 0.102855$ 0.102855

$ 0
$ 0$ 0

-3.70%

-7.48%

-19.64%

-19.64%

KIKICat (KIKI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KIKI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KIKI visu laiku augstākā cena ir $ 0.102855, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KIKI ir mainījies par -3.70% pēdējā stundā, par -7.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

KIKICat (KIKI) tirgus informācija

$ 171.12K
$ 171.12K$ 171.12K

--
----

$ 171.12K
$ 171.12K$ 171.12K

999.94M
999.94M 999.94M

999,940,449.95835
999,940,449.95835 999,940,449.95835

Pašreizējais KIKICat tirgus maksimums ir $ 171.12K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KIKI apjoms apgrozībā ir 999.94M ar kopējo apjomu 999940449.95835. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 171.12K.

KIKICat (KIKI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas KIKICat uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas KIKICat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas KIKICat uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas KIKICat uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.48%
30 dienas$ 0-52.79%
60 dienas$ 0-71.92%
90 dienas$ 0--

Kas ir KIKICat (KIKI)?

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

KIKICat (KIKI) resurss

Oficiālā interneta vietne

KIKICat cenas prognoze (USD)

Kāda būs KIKICat (KIKI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu KIKICat (KIKI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa KIKICat prognozes.

Apskati KIKICat cenas prognozi!

KIKI uz vietējām valūtām

KIKICat (KIKI) tokenomika

KIKICat (KIKI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KIKI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par KIKICat (KIKI)

Kāda ir KIKICat (KIKI) vērtība šodien?
Reāllaika KIKI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KIKI uz USD cena?
Pašreizējā KIKI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir KIKICat tirgus maksimums?
KIKI tirgus maksimums ir $ 171.12K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KIKI apjoms apgrozībā?
KIKI apjoms apgrozībā ir 999.94M USD.
Kāda bija KIKI vēsturiski augstākā cena?
KIKI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.102855 USD apmērā.
Kāda bija KIKI vēsturiski zemākā cena?
KIKI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KIKI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KIKI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KIKI šogad kāps augstāk?
KIKI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KIKI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:12:33 (UTC+8)

