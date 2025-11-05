BiržaDEX+
Reāllaika KIGU cena šodien ir 0.00952852 USD. Seko līdzi reāllaika KIGU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KIGU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KIGU

KIGU Cenas informācija

Kas ir KIGU

KIGU Tehniskais dokuments

KIGU Oficiālā tīmekļa vietne

KIGU Tokenomika

KIGU Cenas prognoze

KIGU Cena (KIGU)

1 KIGU uz USD reāllaika cena:

$0.00952852
$0.00952852$0.00952852
-10.20%1D
KIGU (KIGU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:12:25 (UTC+8)

KIGU (KIGU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0090383
$ 0.0090383$ 0.0090383
24h zemākā
$ 0.01091084
$ 0.01091084$ 0.01091084
24h augstākā

$ 0.0090383
$ 0.0090383$ 0.0090383

$ 0.01091084
$ 0.01091084$ 0.01091084

$ 0.155138
$ 0.155138$ 0.155138

$ 0.0090383
$ 0.0090383$ 0.0090383

-1.20%

-10.21%

-42.33%

-42.33%

KIGU (KIGU) reāllaika cena ir $0.00952852. Pēdējo 24 stundu laikā KIGU tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0090383 līdz augstākajai $ 0.01091084, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KIGU visu laiku augstākā cena ir $ 0.155138, savukārt zemākā - $ 0.0090383.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KIGU ir mainījies par -1.20% pēdējā stundā, par -10.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

KIGU (KIGU) tirgus informācija

$ 468.44K
$ 468.44K$ 468.44K

--
----

$ 468.44K
$ 468.44K$ 468.44K

49.00M
49.00M 49.00M

49,000,000.0
49,000,000.0 49,000,000.0

Pašreizējais KIGU tirgus maksimums ir $ 468.44K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KIGU apjoms apgrozībā ir 49.00M ar kopējo apjomu 49000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 468.44K.

KIGU (KIGU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas KIGU uz USD bija $ -0.001084498766511856.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas KIGU uz USD bija $ -0.0073886316.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas KIGU uz USD bija $ -0.0072796654.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas KIGU uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.001084498766511856-10.21%
30 dienas$ -0.0073886316-77.54%
60 dienas$ -0.0072796654-76.39%
90 dienas$ 0--

Kas ir KIGU (KIGU)?

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

KIGU cenas prognoze (USD)

Kāda būs KIGU (KIGU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu KIGU (KIGU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa KIGU prognozes.

Apskati KIGU cenas prognozi!

KIGU uz vietējām valūtām

KIGU (KIGU) tokenomika

KIGU (KIGU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KIGU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par KIGU (KIGU)

Kāda ir KIGU (KIGU) vērtība šodien?
Reāllaika KIGU cena USD ir 0.00952852 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KIGU uz USD cena?
Pašreizējā KIGU uz USD cena ir $ 0.00952852. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir KIGU tirgus maksimums?
KIGU tirgus maksimums ir $ 468.44K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KIGU apjoms apgrozībā?
KIGU apjoms apgrozībā ir 49.00M USD.
Kāda bija KIGU vēsturiski augstākā cena?
KIGU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.155138 USD apmērā.
Kāda bija KIGU vēsturiski zemākā cena?
KIGU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0090383 USD.
Kāds ir KIGU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KIGU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KIGU šogad kāps augstāk?
KIGU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KIGU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:12:25 (UTC+8)

KIGU (KIGU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

