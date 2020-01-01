KHADIJA (KHA) tokenomika
KHADIJA (KHA) informācija
The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices.
The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values.
Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.
KHADIJA (KHA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos KHADIJA (KHA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
KHADIJA (KHA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
KHADIJA (KHA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais KHA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu KHA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti KHA tokenomiku, uzzini KHA tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.