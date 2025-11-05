BiržaDEX+
Reāllaika Kepithor cena šodien ir 0.00229716 USD. Seko līdzi reāllaika KEPI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KEPI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KEPI

KEPI Cenas informācija

Kas ir KEPI

KEPI Tehniskais dokuments

KEPI Oficiālā tīmekļa vietne

KEPI Tokenomika

KEPI Cenas prognoze

Kepithor logotips

Kepithor Cena (KEPI)

Nav sarakstā

1 KEPI uz USD reāllaika cena:

$0.00229716
$0.00229716$0.00229716
+2.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kepithor (KEPI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:12:06 (UTC+8)

Kepithor (KEPI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00224908
$ 0.00224908$ 0.00224908
24h zemākā
$ 0.00229723
$ 0.00229723$ 0.00229723
24h augstākā

$ 0.00224908
$ 0.00224908$ 0.00224908

$ 0.00229723
$ 0.00229723$ 0.00229723

$ 0.00475245
$ 0.00475245$ 0.00475245

$ 0.00150493
$ 0.00150493$ 0.00150493

+0.01%

+2.14%

-6.38%

-6.38%

Kepithor (KEPI) reāllaika cena ir $0.00229716. Pēdējo 24 stundu laikā KEPI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00224908 līdz augstākajai $ 0.00229723, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KEPI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00475245, savukārt zemākā - $ 0.00150493.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KEPI ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par +2.14% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kepithor (KEPI) tirgus informācija

$ 95.59K
$ 95.59K$ 95.59K

--
----

$ 687.81K
$ 687.81K$ 687.81K

41.61M
41.61M 41.61M

299,426,199.0
299,426,199.0 299,426,199.0

Pašreizējais Kepithor tirgus maksimums ir $ 95.59K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KEPI apjoms apgrozībā ir 41.61M ar kopējo apjomu 299426199.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 687.81K.

Kepithor (KEPI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kepithor uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kepithor uz USD bija $ -0.0001790679.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kepithor uz USD bija $ -0.0009164462.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kepithor uz USD bija $ -0.002164445538280591.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+2.14%
30 dienas$ -0.0001790679-7.79%
60 dienas$ -0.0009164462-39.89%
90 dienas$ -0.002164445538280591-48.51%

Kas ir Kepithor (KEPI)?

Kepithor Token (KEPI) is the native utility token of the Kepithor ecosystem, a UK-based Web3 gaming network. KEPI powers an interconnected suite of blockchain games—such as Kingdom Karnage and Royal Rampage—enabling in-game purchases, and prize rewards. It’s designed for long-term sustainability with no fixed emissions, and it redistributes value through platform revenue and gameplay, rather than inflationary minting.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kepithor cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kepithor (KEPI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kepithor (KEPI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kepithor prognozes.

Apskati Kepithor cenas prognozi!

KEPI uz vietējām valūtām

Kepithor (KEPI) tokenomika

Kepithor (KEPI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KEPI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kepithor (KEPI)

Kāda ir Kepithor (KEPI) vērtība šodien?
Reāllaika KEPI cena USD ir 0.00229716 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KEPI uz USD cena?
Pašreizējā KEPI uz USD cena ir $ 0.00229716. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kepithor tirgus maksimums?
KEPI tirgus maksimums ir $ 95.59K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KEPI apjoms apgrozībā?
KEPI apjoms apgrozībā ir 41.61M USD.
Kāda bija KEPI vēsturiski augstākā cena?
KEPI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00475245 USD apmērā.
Kāda bija KEPI vēsturiski zemākā cena?
KEPI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00150493 USD.
Kāds ir KEPI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KEPI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KEPI šogad kāps augstāk?
KEPI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KEPI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:12:06 (UTC+8)

Kepithor (KEPI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

