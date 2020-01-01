Kekius Maximus (KM) tokenomika
Kekius Maximus (KM) informācija
Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.
Kekius Maximus (KM) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Kekius Maximus (KM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Kekius Maximus (KM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Kekius Maximus (KM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais KM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu KM tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.