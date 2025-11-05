BiržaDEX+
Papildinformācija par KEKE

KEKE Cenas informācija

Kas ir KEKE

KEKE Oficiālā tīmekļa vietne

KEKE Tokenomika

KEKE Cenas prognoze

Keke logotips

Keke Cena (KEKE)

Nav sarakstā

1 KEKE uz USD reāllaika cena:

--
----
+45.10%1D
mexc
USD
Keke (KEKE) Tiešsaistes cenu diagramma
Keke (KEKE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.32%

+45.14%

+14.31%

+14.31%

Keke (KEKE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KEKE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KEKE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KEKE ir mainījies par +1.32% pēdējā stundā, par +45.14% pēdējo 24 stundu laikā un par +14.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Keke (KEKE) tirgus informācija

$ 127.08K
$ 127.08K$ 127.08K

--
----

$ 127.08K
$ 127.08K$ 127.08K

690.00B
690.00B 690.00B

690,000,000,000.0
690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Pašreizējais Keke tirgus maksimums ir $ 127.08K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KEKE apjoms apgrozībā ir 690.00B ar kopējo apjomu 690000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 127.08K.

Keke (KEKE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Keke uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Keke uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Keke uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Keke uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+45.14%
30 dienas$ 0-63.34%
60 dienas$ 0-69.88%
90 dienas$ 0--

Kas ir Keke (KEKE)?

KEKE is the first frog memecoin ever deployed on Kaspa. KEKE was 100% fair-launched as the first frog KRC20 token on Kaspa at 2024-06-30 with no team-allocation. KEKE has no team, no roadmap, no pre-sale, no pre-allocation, no whitelist, no paid KOLs, no NFT, no tax, no airdrop, no giveaway, just pure memes. KEKE is a pure memecoin without the rhetorical flourishes, and is loved by many in the Kaspa community and beyond.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Keke (KEKE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Keke cenas prognoze (USD)

Kāda būs Keke (KEKE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Keke (KEKE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Keke prognozes.

Apskati Keke cenas prognozi!

KEKE uz vietējām valūtām

Keke (KEKE) tokenomika

Keke (KEKE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KEKE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Keke (KEKE)

Kāda ir Keke (KEKE) vērtība šodien?
Reāllaika KEKE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KEKE uz USD cena?
Pašreizējā KEKE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Keke tirgus maksimums?
KEKE tirgus maksimums ir $ 127.08K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KEKE apjoms apgrozībā?
KEKE apjoms apgrozībā ir 690.00B USD.
Kāda bija KEKE vēsturiski augstākā cena?
KEKE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija KEKE vēsturiski zemākā cena?
KEKE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KEKE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KEKE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KEKE šogad kāps augstāk?
KEKE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KEKE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:48 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

