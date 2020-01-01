KEIRO (KEIRO) tokenomika
KEIRO (KEIRO) informācija
$KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto.
KEIRO (KEIRO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos KEIRO (KEIRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
KEIRO (KEIRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
KEIRO (KEIRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais KEIRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu KEIRO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti KEIRO tokenomiku, uzzini KEIRO tokena reāllaika cenu!
KEIRO cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KEIRO? Mūsu KEIRO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.