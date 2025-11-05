BiržaDEX+
Reāllaika Kava Lend cena šodien ir 0.00500063 USD. Seko līdzi reāllaika HARD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HARD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HARD

HARD Cenas informācija

Kas ir HARD

HARD Oficiālā tīmekļa vietne

HARD Tokenomika

HARD Cenas prognoze

Kava Lend logotips

Kava Lend Cena (HARD)

Nav sarakstā

1 HARD uz USD reāllaika cena:

$0.00500051
$0.00500051
+5.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kava Lend (HARD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:41 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00470125
$ 0.00470125$ 0.00470125
24h zemākā
$ 0.00571273
$ 0.00571273$ 0.00571273
24h augstākā

$ 0.00470125
$ 0.00470125$ 0.00470125

$ 0.00571273
$ 0.00571273$ 0.00571273

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 0.00206758
$ 0.00206758$ 0.00206758

-1.05%

+5.08%

+2.77%

+2.77%

Kava Lend (HARD) reāllaika cena ir $0.00500063. Pēdējo 24 stundu laikā HARD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00470125 līdz augstākajai $ 0.00571273, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HARD visu laiku augstākā cena ir $ 2.97, savukārt zemākā - $ 0.00206758.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HARD ir mainījies par -1.05% pēdējā stundā, par +5.08% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kava Lend (HARD) tirgus informācija

$ 682.48K
$ 682.48K$ 682.48K

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

134.79M
134.79M 134.79M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Pašreizējais Kava Lend tirgus maksimums ir $ 682.48K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HARD apjoms apgrozībā ir 134.79M ar kopējo apjomu 200000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.01M.

Kava Lend (HARD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kava Lend uz USD bija $ +0.00024185.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kava Lend uz USD bija $ +0.0028959928.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kava Lend uz USD bija $ +0.0022674446.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kava Lend uz USD bija $ -0.004820250062094467.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00024185+5.08%
30 dienas$ +0.0028959928+57.91%
60 dienas$ +0.0022674446+45.34%
90 dienas$ -0.004820250062094467-49.08%

Kas ir Kava Lend (HARD)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kava Lend (HARD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Kava Lend cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kava Lend (HARD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kava Lend (HARD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kava Lend prognozes.

Apskati Kava Lend cenas prognozi!

HARD uz vietējām valūtām

Kava Lend (HARD) tokenomika

Kava Lend (HARD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HARD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kava Lend (HARD)

Kāda ir Kava Lend (HARD) vērtība šodien?
Reāllaika HARD cena USD ir 0.00500063 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HARD uz USD cena?
Pašreizējā HARD uz USD cena ir $ 0.00500063. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kava Lend tirgus maksimums?
HARD tirgus maksimums ir $ 682.48K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HARD apjoms apgrozībā?
HARD apjoms apgrozībā ir 134.79M USD.
Kāda bija HARD vēsturiski augstākā cena?
HARD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.97 USD apmērā.
Kāda bija HARD vēsturiski zemākā cena?
HARD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00206758 USD.
Kāds ir HARD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HARD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HARD šogad kāps augstāk?
HARD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HARD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:41 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

