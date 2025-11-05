BiržaDEX+
Reāllaika Karum cena šodien ir 0.073182 USD. Seko līdzi reāllaika KARUM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KARUM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KARUM

KARUM Cenas informācija

Kas ir KARUM

KARUM Oficiālā tīmekļa vietne

KARUM Tokenomika

KARUM Cenas prognoze

Karum Cena (KARUM)

Nav sarakstā

1 KARUM uz USD reāllaika cena:

$0.073289
$0.073289
-22.70%1D
mexc
USD
Karum (KARUM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:34 (UTC+8)

Karum (KARUM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.061095
$ 0.061095
24h zemākā
$ 0.101529
$ 0.101529
24h augstākā

$ 0.061095
$ 0.061095

$ 0.101529
$ 0.101529

$ 0.475405
$ 0.475405

$ 0.02672377
$ 0.02672377

+0.08%

-23.25%

-44.76%

-44.76%

Karum (KARUM) reāllaika cena ir $0.073182. Pēdējo 24 stundu laikā KARUM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.061095 līdz augstākajai $ 0.101529, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KARUM visu laiku augstākā cena ir $ 0.475405, savukārt zemākā - $ 0.02672377.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KARUM ir mainījies par +0.08% pēdējā stundā, par -23.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -44.76% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Karum (KARUM) tirgus informācija

$ 1.08M
$ 1.08M

--
--

$ 1.55M
$ 1.55M

14.70M
14.70M

21,000,000.0
21,000,000.0

Pašreizējais Karum tirgus maksimums ir $ 1.08M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KARUM apjoms apgrozībā ir 14.70M ar kopējo apjomu 21000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.55M.

Karum (KARUM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Karum uz USD bija $ -0.0221732340039467.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Karum uz USD bija $ +0.0094859167.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Karum uz USD bija $ -0.0402901964.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Karum uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0221732340039467-23.25%
30 dienas$ +0.0094859167+12.96%
60 dienas$ -0.0402901964-55.05%
90 dienas$ 0--

Kas ir Karum (KARUM)?

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

Karum (KARUM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Karum cenas prognoze (USD)

Kāda būs Karum (KARUM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Karum (KARUM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Karum prognozes.

Apskati Karum cenas prognozi!

KARUM uz vietējām valūtām

Karum (KARUM) tokenomika

Karum (KARUM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KARUM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Karum (KARUM)

Kāda ir Karum (KARUM) vērtība šodien?
Reāllaika KARUM cena USD ir 0.073182 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KARUM uz USD cena?
Pašreizējā KARUM uz USD cena ir $ 0.073182. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Karum tirgus maksimums?
KARUM tirgus maksimums ir $ 1.08M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KARUM apjoms apgrozībā?
KARUM apjoms apgrozībā ir 14.70M USD.
Kāda bija KARUM vēsturiski augstākā cena?
KARUM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.475405 USD apmērā.
Kāda bija KARUM vēsturiski zemākā cena?
KARUM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02672377 USD.
Kāds ir KARUM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KARUM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KARUM šogad kāps augstāk?
KARUM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KARUM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:34 (UTC+8)

Karum (KARUM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,156.58

$3,276.02

$154.74

$1.0000

$2.1910

$101,156.58

$3,276.02

$154.74

$2.1910

$0.16173

