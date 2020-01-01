KAP Games (KAP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par KAP Games (KAP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
KAP Games (KAP) informācija

What is the KAP Games?

KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. 

Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg

KAP Games Highlights:

  • 100+ listed games on www.kap.gg

  • KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg 

  • KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios

  • Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility:

  • Currency for all of KAP Studios' first-party games

  • Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount

  • Smart contract governance of key treasury and staking contracts

  • Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://kap.gg/

KAP Games (KAP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos KAP Games (KAP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 89.25K
$ 89.25K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 127.13M
$ 127.13M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 702.04K
$ 702.04K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.448679
$ 0.448679
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00070204
$ 0.00070204

KAP Games (KAP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

KAP Games (KAP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais KAP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu KAP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti KAP tokenomiku, uzzini KAP tokena reāllaika cenu!

KAP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KAP? Mūsu KAP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.