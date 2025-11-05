BiržaDEX+
Reāllaika Kamala Horris cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika KAMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KAMA cenas tendenci MEXC.

Kamala Horris logotips

Kamala Horris Cena (KAMA)

Nav sarakstā

1 KAMA uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Kamala Horris (KAMA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:20 (UTC+8)

Kamala Horris (KAMA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03919388
$ 0.03919388$ 0.03919388

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-6.65%

-15.35%

-15.35%

Kamala Horris (KAMA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā KAMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KAMA visu laiku augstākā cena ir $ 0.03919388, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KAMA ir mainījies par +0.02% pēdējā stundā, par -6.65% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Kamala Horris (KAMA) tirgus informācija

$ 78.33K
$ 78.33K$ 78.33K

--
----

$ 78.33K
$ 78.33K$ 78.33K

995.56M
995.56M 995.56M

995,559,218.0
995,559,218.0 995,559,218.0

Pašreizējais Kamala Horris tirgus maksimums ir $ 78.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KAMA apjoms apgrozībā ir 995.56M ar kopējo apjomu 995559218.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 78.33K.

Kamala Horris (KAMA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Kamala Horris uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Kamala Horris uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Kamala Horris uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Kamala Horris uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.65%
30 dienas$ 0-7.66%
60 dienas$ 0-34.99%
90 dienas$ 0--

Kas ir Kamala Horris (KAMA)?

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Kamala Horris cenas prognoze (USD)

Kāda būs Kamala Horris (KAMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Kamala Horris (KAMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Kamala Horris prognozes.

Apskati Kamala Horris cenas prognozi!

KAMA uz vietējām valūtām

Kamala Horris (KAMA) tokenomika

Kamala Horris (KAMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KAMA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Kamala Horris (KAMA)

Kāda ir Kamala Horris (KAMA) vērtība šodien?
Reāllaika KAMA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KAMA uz USD cena?
Pašreizējā KAMA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Kamala Horris tirgus maksimums?
KAMA tirgus maksimums ir $ 78.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KAMA apjoms apgrozībā?
KAMA apjoms apgrozībā ir 995.56M USD.
Kāda bija KAMA vēsturiski augstākā cena?
KAMA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03919388 USD apmērā.
Kāda bija KAMA vēsturiski zemākā cena?
KAMA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir KAMA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KAMA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KAMA šogad kāps augstāk?
KAMA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KAMA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:20 (UTC+8)

Kamala Horris (KAMA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

