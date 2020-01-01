Kakaxa (KAKAXA) tokenomika
Kakaxa (KAKAXA) informācija
$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩
While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin.
So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale.
📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON.
Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool.
How much are you willing to believe in shit?
Up to 100k TON: 100% TGE.
100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks.
‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back.
Tokenomics:
Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10%
You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏
Kakaxa (KAKAXA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Kakaxa (KAKAXA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Kakaxa (KAKAXA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Kakaxa (KAKAXA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais KAKAXA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu KAKAXA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti KAKAXA tokenomiku, uzzini KAKAXA tokena reāllaika cenu!
KAKAXA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KAKAXA? Mūsu KAKAXA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.