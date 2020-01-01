Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomika
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib.
Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished.
We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ESTEE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ESTEE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ESTEE tokenomiku, uzzini ESTEE tokena reāllaika cenu!
