Reāllaika Justcoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JUST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JUST cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JUST

JUST Cenas informācija

Kas ir JUST

JUST Oficiālā tīmekļa vietne

JUST Tokenomika

JUST Cenas prognoze

Justcoin logotips

Justcoin Cena (JUST)

Nav sarakstā

1 JUST uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Justcoin (JUST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:07 (UTC+8)

Justcoin (JUST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-3.00%

+1.59%

+1.59%

Justcoin (JUST) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JUST tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JUST visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JUST ir mainījies par -0.39% pēdējā stundā, par -3.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.59% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Justcoin (JUST) tirgus informācija

$ 15.18K
$ 15.18K$ 15.18K

--
----

$ 20.21K
$ 20.21K$ 20.21K

75.07B
75.07B 75.07B

99,981,592,746.12794
99,981,592,746.12794 99,981,592,746.12794

Pašreizējais Justcoin tirgus maksimums ir $ 15.18K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JUST apjoms apgrozībā ir 75.07B ar kopējo apjomu 99981592746.12794. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.21K.

Justcoin (JUST) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Justcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Justcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Justcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Justcoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.00%
30 dienas$ 0-67.19%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Justcoin (JUST)?

JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart:

🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas.

🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it.

🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade.

In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Justcoin (JUST) resurss

Oficiālā interneta vietne

Justcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Justcoin (JUST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Justcoin (JUST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Justcoin prognozes.

Apskati Justcoin cenas prognozi!

JUST uz vietējām valūtām

Justcoin (JUST) tokenomika

Justcoin (JUST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JUST tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Justcoin (JUST)

Kāda ir Justcoin (JUST) vērtība šodien?
Reāllaika JUST cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JUST uz USD cena?
Pašreizējā JUST uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Justcoin tirgus maksimums?
JUST tirgus maksimums ir $ 15.18K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JUST apjoms apgrozībā?
JUST apjoms apgrozībā ir 75.07B USD.
Kāda bija JUST vēsturiski augstākā cena?
JUST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija JUST vēsturiski zemākā cena?
JUST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir JUST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JUST tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JUST šogad kāps augstāk?
JUST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JUST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:11:07 (UTC+8)

Justcoin (JUST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

