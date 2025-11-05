BiržaDEX+
Reāllaika Just Woot cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WOOT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WOOT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Just Woot cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WOOT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WOOT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WOOT

WOOT Cenas informācija

Kas ir WOOT

WOOT Oficiālā tīmekļa vietne

WOOT Tokenomika

WOOT Cenas prognoze

Just Woot logotips

Just Woot Cena (WOOT)

Nav sarakstā

1 WOOT uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Just Woot (WOOT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:10:06 (UTC+8)

Just Woot (WOOT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.09%

-15.09%

Just Woot (WOOT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WOOT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WOOT visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WOOT ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -15.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Just Woot (WOOT) tirgus informācija

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

--
----

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais Just Woot tirgus maksimums ir $ 6.61K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WOOT apjoms apgrozībā ir 10.00B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.61K.

Just Woot (WOOT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Just Woot uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Just Woot uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Just Woot uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Just Woot uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-40.27%
60 dienas$ 0-58.43%
90 dienas$ 0--

Kas ir Just Woot (WOOT)?

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Just Woot (WOOT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Just Woot cenas prognoze (USD)

Kāda būs Just Woot (WOOT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Just Woot (WOOT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Just Woot prognozes.

Apskati Just Woot cenas prognozi!

WOOT uz vietējām valūtām

Just Woot (WOOT) tokenomika

Just Woot (WOOT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WOOT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Just Woot (WOOT)

Kāda ir Just Woot (WOOT) vērtība šodien?
Reāllaika WOOT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WOOT uz USD cena?
Pašreizējā WOOT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Just Woot tirgus maksimums?
WOOT tirgus maksimums ir $ 6.61K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WOOT apjoms apgrozībā?
WOOT apjoms apgrozībā ir 10.00B USD.
Kāda bija WOOT vēsturiski augstākā cena?
WOOT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija WOOT vēsturiski zemākā cena?
WOOT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WOOT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WOOT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WOOT šogad kāps augstāk?
WOOT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WOOT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

