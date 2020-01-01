JUST KIRA (KIRAI) tokenomika
JUST KIRA (KIRAI) informācija
Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity.
After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation.
Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions.
Key Innovations:
Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7
Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems
Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions
Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience.
Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions
Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits.
Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.
JUST KIRA (KIRAI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos JUST KIRA (KIRAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
JUST KIRA (KIRAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
JUST KIRA (KIRAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais KIRAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu KIRAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti KIRAI tokenomiku, uzzini KIRAI tokena reāllaika cenu!
KIRAI cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas KIRAI? Mūsu KIRAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.