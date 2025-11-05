BiržaDEX+
Reāllaika Just Juni by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JUNI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JUNI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JUNI

JUNI Cenas informācija

Kas ir JUNI

JUNI Oficiālā tīmekļa vietne

JUNI Tokenomika

JUNI Cenas prognoze

Just Juni by Virtuals logotips

Just Juni by Virtuals Cena (JUNI)

Nav sarakstā

1 JUNI uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.40%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Just Juni by Virtuals (JUNI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:09:58 (UTC+8)

Just Juni by Virtuals (JUNI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.91%

-4.41%

-23.14%

-23.14%

Just Juni by Virtuals (JUNI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JUNI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JUNI visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JUNI ir mainījies par -1.91% pēdējā stundā, par -4.41% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Just Juni by Virtuals (JUNI) tirgus informācija

$ 21.75K
$ 21.75K$ 21.75K

--
----

$ 21.75K
$ 21.75K$ 21.75K

772.49M
772.49M 772.49M

772,491,747.3824497
772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Pašreizējais Just Juni by Virtuals tirgus maksimums ir $ 21.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JUNI apjoms apgrozībā ir 772.49M ar kopējo apjomu 772491747.3824497. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 21.75K.

Just Juni by Virtuals (JUNI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Just Juni by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Just Juni by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Just Juni by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Just Juni by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.41%
30 dienas$ 0+11.21%
60 dienas$ 0-0.17%
90 dienas$ 0--

Kas ir Just Juni by Virtuals (JUNI)?

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Just Juni by Virtuals (JUNI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Just Juni by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Just Juni by Virtuals (JUNI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Just Juni by Virtuals (JUNI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Just Juni by Virtuals prognozes.

Apskati Just Juni by Virtuals cenas prognozi!

JUNI uz vietējām valūtām

Just Juni by Virtuals (JUNI) tokenomika

Just Juni by Virtuals (JUNI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JUNI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Just Juni by Virtuals (JUNI)

Kāda ir Just Juni by Virtuals (JUNI) vērtība šodien?
Reāllaika JUNI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JUNI uz USD cena?
Pašreizējā JUNI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Just Juni by Virtuals tirgus maksimums?
JUNI tirgus maksimums ir $ 21.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JUNI apjoms apgrozībā?
JUNI apjoms apgrozībā ir 772.49M USD.
Kāda bija JUNI vēsturiski augstākā cena?
JUNI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija JUNI vēsturiski zemākā cena?
JUNI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir JUNI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JUNI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JUNI šogad kāps augstāk?
JUNI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JUNI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:09:58 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

