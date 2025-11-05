BiržaDEX+
Reāllaika just a shitcoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SHITCOIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SHITCOIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SHITCOIN

SHITCOIN Cenas informācija

Kas ir SHITCOIN

SHITCOIN Oficiālā tīmekļa vietne

SHITCOIN Tokenomika

SHITCOIN Cenas prognoze

1 SHITCOIN uz USD reāllaika cena:

$0.00057997
$0.00057997$0.00057997
-14.90%1D
mexc
USD
just a shitcoin (SHITCOIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:38:31 (UTC+8)

just a shitcoin (SHITCOIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00376806
$ 0.00376806$ 0.00376806

$ 0
$ 0$ 0

-6.09%

-14.90%

-9.40%

-9.40%

just a shitcoin (SHITCOIN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SHITCOIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SHITCOIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.00376806, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SHITCOIN ir mainījies par -6.09% pēdējā stundā, par -14.90% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.40% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

just a shitcoin (SHITCOIN) tirgus informācija

$ 559.81K
$ 559.81K$ 559.81K

--
----

$ 559.81K
$ 559.81K$ 559.81K

965.24M
965.24M 965.24M

965,238,255.694133
965,238,255.694133 965,238,255.694133

Pašreizējais just a shitcoin tirgus maksimums ir $ 559.81K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SHITCOIN apjoms apgrozībā ir 965.24M ar kopējo apjomu 965238255.694133. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 559.81K.

just a shitcoin (SHITCOIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas just a shitcoin uz USD bija $ -0.000101620045215682.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas just a shitcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas just a shitcoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas just a shitcoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000101620045215682-14.90%
30 dienas$ 0-80.42%
60 dienas$ 0+197.32%
90 dienas$ 0--

Kas ir just a shitcoin (SHITCOIN)?

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

just a shitcoin (SHITCOIN) resurss

Oficiālā interneta vietne

just a shitcoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs just a shitcoin (SHITCOIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu just a shitcoin (SHITCOIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa just a shitcoin prognozes.

Apskati just a shitcoin cenas prognozi!

just a shitcoin (SHITCOIN) tokenomika

just a shitcoin (SHITCOIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SHITCOIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par just a shitcoin (SHITCOIN)

Kāda ir just a shitcoin (SHITCOIN) vērtība šodien?
Reāllaika SHITCOIN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SHITCOIN uz USD cena?
Pašreizējā SHITCOIN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir just a shitcoin tirgus maksimums?
SHITCOIN tirgus maksimums ir $ 559.81K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SHITCOIN apjoms apgrozībā?
SHITCOIN apjoms apgrozībā ir 965.24M USD.
Kāda bija SHITCOIN vēsturiski augstākā cena?
SHITCOIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00376806 USD apmērā.
Kāda bija SHITCOIN vēsturiski zemākā cena?
SHITCOIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SHITCOIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SHITCOIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SHITCOIN šogad kāps augstāk?
SHITCOIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SHITCOIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:38:31 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

