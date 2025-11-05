BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Just a pulse guy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PULSEGUY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PULSEGUY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Just a pulse guy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PULSEGUY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PULSEGUY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PULSEGUY

PULSEGUY Cenas informācija

Kas ir PULSEGUY

PULSEGUY Oficiālā tīmekļa vietne

PULSEGUY Tokenomika

PULSEGUY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Just a pulse guy logotips

Just a pulse guy Cena (PULSEGUY)

Nav sarakstā

1 PULSEGUY uz USD reāllaika cena:

$0.00044179
$0.00044179$0.00044179
-14.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Just a pulse guy (PULSEGUY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:10:49 (UTC+8)

Just a pulse guy (PULSEGUY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.18%

-14.23%

-0.38%

-0.38%

Just a pulse guy (PULSEGUY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PULSEGUY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PULSEGUY visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PULSEGUY ir mainījies par +2.18% pēdējā stundā, par -14.23% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Just a pulse guy (PULSEGUY) tirgus informācija

$ 413.70K
$ 413.70K$ 413.70K

--
----

$ 413.70K
$ 413.70K$ 413.70K

941.28M
941.28M 941.28M

941,281,937.0
941,281,937.0 941,281,937.0

Pašreizējais Just a pulse guy tirgus maksimums ir $ 413.70K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PULSEGUY apjoms apgrozībā ir 941.28M ar kopējo apjomu 941281937.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 413.70K.

Just a pulse guy (PULSEGUY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Just a pulse guy uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Just a pulse guy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Just a pulse guy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Just a pulse guy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.23%
30 dienas$ 0+238.88%
60 dienas$ 0+164.88%
90 dienas$ 0--

Kas ir Just a pulse guy (PULSEGUY)?

$PULSEGUY is a memecoin on PulseChain, pulse guy was launched on PulseChain as a memecoin for every PulseChain investor and enthusiast. The purpose of $PULSEGUY is to bring all the PulseChain Investors and Enthusiasts tougher to build and create a great community, allowing people share a place and connect with one another to have fun, laugh and share each other's visions of what PulseChain can become.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Just a pulse guy (PULSEGUY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Just a pulse guy cenas prognoze (USD)

Kāda būs Just a pulse guy (PULSEGUY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Just a pulse guy (PULSEGUY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Just a pulse guy prognozes.

Apskati Just a pulse guy cenas prognozi!

PULSEGUY uz vietējām valūtām

Just a pulse guy (PULSEGUY) tokenomika

Just a pulse guy (PULSEGUY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PULSEGUY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Just a pulse guy (PULSEGUY)

Kāda ir Just a pulse guy (PULSEGUY) vērtība šodien?
Reāllaika PULSEGUY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PULSEGUY uz USD cena?
Pašreizējā PULSEGUY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Just a pulse guy tirgus maksimums?
PULSEGUY tirgus maksimums ir $ 413.70K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PULSEGUY apjoms apgrozībā?
PULSEGUY apjoms apgrozībā ir 941.28M USD.
Kāda bija PULSEGUY vēsturiski augstākā cena?
PULSEGUY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PULSEGUY vēsturiski zemākā cena?
PULSEGUY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PULSEGUY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PULSEGUY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PULSEGUY šogad kāps augstāk?
PULSEGUY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PULSEGUY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:10:49 (UTC+8)

Just a pulse guy (PULSEGUY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,156.56
$101,156.56$101,156.56

-1.96%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,273.59
$3,273.59$3,273.59

-6.66%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.62
$154.62$154.62

-4.24%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1899
$2.1899$2.1899

-4.04%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,156.56
$101,156.56$101,156.56

-1.96%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,273.59
$3,273.59$3,273.59

-6.66%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.62
$154.62$154.62

-4.24%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1899
$2.1899$2.1899

-4.04%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16155
$0.16155$0.16155

-1.45%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.4192
$2.4192$2.4192

+1,512.80%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25107
$0.25107$0.25107

+1,536.70%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+97.67%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05943
$0.05943$0.05943

+68.45%