Juris Protocol (JURIS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Juris Protocol (JURIS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Juris Protocol (JURIS) informācija

Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://jurisprotocol.com/
Tehniskais dokuments:
https://juris-protocol.gitbook.io/juris-protocol

Juris Protocol (JURIS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Juris Protocol (JURIS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.27M
$ 4.27M
Kopējais apjoms:
$ 999.47B
$ 999.47B
Apjoms apgrozībā:
$ 389.86B
$ 389.86B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.95M
$ 10.95M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00001314
$ 0.00001314
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000269
$ 0.00000269
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Juris Protocol (JURIS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Juris Protocol (JURIS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JURIS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JURIS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JURIS tokenomiku, uzzini JURIS tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.