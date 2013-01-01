Junkcoin (JKC) tokenomika

Junkcoin (JKC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Junkcoin (JKC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Junkcoin (JKC) informācija

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin.

Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024".

Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin.

Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network.

As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://junk-coin.com/
Tehniskais dokuments:
https://junk-coin.com/junkenomics/

Junkcoin (JKC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Junkcoin (JKC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 927.13K
$ 927.13K
Kopējais apjoms:
$ 20.63M
$ 20.63M
Apjoms apgrozībā:
$ 20.63M
$ 20.63M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 927.14K
$ 927.14K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.747856
$ 0.747856
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02020314
$ 0.02020314
Pašreizējā cena:
$ 0.04493209
$ 0.04493209

Junkcoin (JKC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Junkcoin (JKC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JKC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JKC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JKC tokenomiku, uzzini JKC tokena reāllaika cenu!

JKC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas JKC? Mūsu JKC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

