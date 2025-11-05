BiržaDEX+
Reāllaika JunkCoin Doge Real Name cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JUNKCOIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JUNKCOIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JUNKCOIN

JUNKCOIN Cenas informācija

Kas ir JUNKCOIN

JUNKCOIN Oficiālā tīmekļa vietne

JUNKCOIN Tokenomika

JUNKCOIN Cenas prognoze

JunkCoin Doge Real Name Cena (JUNKCOIN)

1 JUNKCOIN uz USD reāllaika cena:

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Tiešsaistes cenu diagramma
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.53%

-5.43%

-23.50%

-23.50%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JUNKCOIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JUNKCOIN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JUNKCOIN ir mainījies par -2.53% pēdējā stundā, par -5.43% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) tirgus informācija

$ 75.42K
$ 75.42K$ 75.42K

--
----

$ 75.42K
$ 75.42K$ 75.42K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,806.455354
947,933,806.455354 947,933,806.455354

Pašreizējais JunkCoin Doge Real Name tirgus maksimums ir $ 75.42K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JUNKCOIN apjoms apgrozībā ir 947.93M ar kopējo apjomu 947933806.455354. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 75.42K.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas JunkCoin Doge Real Name uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas JunkCoin Doge Real Name uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas JunkCoin Doge Real Name uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas JunkCoin Doge Real Name uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.43%
30 dienas$ 0-72.19%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)?

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) resurss

Oficiālā interneta vietne

JunkCoin Doge Real Name cenas prognoze (USD)

Kāda būs JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa JunkCoin Doge Real Name prognozes.

Apskati JunkCoin Doge Real Name cenas prognozi!

JUNKCOIN uz vietējām valūtām

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) tokenomika

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JUNKCOIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Kāda ir JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) vērtība šodien?
Reāllaika JUNKCOIN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JUNKCOIN uz USD cena?
Pašreizējā JUNKCOIN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir JunkCoin Doge Real Name tirgus maksimums?
JUNKCOIN tirgus maksimums ir $ 75.42K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JUNKCOIN apjoms apgrozībā?
JUNKCOIN apjoms apgrozībā ir 947.93M USD.
Kāda bija JUNKCOIN vēsturiski augstākā cena?
JUNKCOIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija JUNKCOIN vēsturiski zemākā cena?
JUNKCOIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir JUNKCOIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JUNKCOIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JUNKCOIN šogad kāps augstāk?
JUNKCOIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JUNKCOIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:10:27 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

