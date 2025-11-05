BiržaDEX+
Reāllaika jungle bay memes cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JBM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JBM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JBM

JBM Cenas informācija

Kas ir JBM

JBM Oficiālā tīmekļa vietne

JBM Tokenomika

JBM Cenas prognoze

jungle bay memes Cena (JBM)

Nav sarakstā

1 JBM uz USD reāllaika cena:

--
----
-9.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
jungle bay memes (JBM) Tiešsaistes cenu diagramma
jungle bay memes (JBM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-9.28%

-21.73%

-21.73%

jungle bay memes (JBM) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JBM tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JBM visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JBM ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par -9.28% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

jungle bay memes (JBM) tirgus informācija

$ 160.14K
$ 160.14K$ 160.14K

--
----

$ 160.14K
$ 160.14K$ 160.14K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Pašreizējais jungle bay memes tirgus maksimums ir $ 160.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JBM apjoms apgrozībā ir 93.24B ar kopējo apjomu 93243552077.89908. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 160.14K.

jungle bay memes (JBM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas jungle bay memes uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas jungle bay memes uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas jungle bay memes uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas jungle bay memes uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.28%
30 dienas$ 0-48.77%
60 dienas$ 0-44.78%
90 dienas$ 0--

Kas ir jungle bay memes (JBM)?

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

jungle bay memes (JBM) resurss

Oficiālā interneta vietne

jungle bay memes cenas prognoze (USD)

Kāda būs jungle bay memes (JBM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu jungle bay memes (JBM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa jungle bay memes prognozes.

Apskati jungle bay memes cenas prognozi!

JBM uz vietējām valūtām

jungle bay memes (JBM) tokenomika

jungle bay memes (JBM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JBM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par jungle bay memes (JBM)

Kāda ir jungle bay memes (JBM) vērtība šodien?
Reāllaika JBM cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JBM uz USD cena?
Pašreizējā JBM uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir jungle bay memes tirgus maksimums?
JBM tirgus maksimums ir $ 160.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JBM apjoms apgrozībā?
JBM apjoms apgrozībā ir 93.24B USD.
Kāda bija JBM vēsturiski augstākā cena?
JBM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija JBM vēsturiski zemākā cena?
JBM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir JBM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JBM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JBM šogad kāps augstāk?
JBM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JBM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

