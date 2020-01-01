Juice Finance (JUICE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Juice Finance (JUICE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Juice Finance (JUICE) informācija

Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.juice.finance/
Tehniskais dokuments:
https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance

Juice Finance (JUICE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Juice Finance (JUICE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 262.04K
$ 262.04K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 816.03M
$ 816.03M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 321.11K
$ 321.11K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.188085
$ 0.188085
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00032108
$ 0.00032108

Juice Finance (JUICE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Juice Finance (JUICE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JUICE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JUICE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JUICE tokenomiku, uzzini JUICE tokena reāllaika cenu!

JUICE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas JUICE? Mūsu JUICE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.