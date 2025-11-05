BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Judge MENTAL cena šodien ir 0.00001075 USD. Seko līdzi reāllaika MENTAL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MENTAL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Judge MENTAL cena šodien ir 0.00001075 USD. Seko līdzi reāllaika MENTAL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MENTAL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MENTAL

MENTAL Cenas informācija

Kas ir MENTAL

MENTAL Oficiālā tīmekļa vietne

MENTAL Tokenomika

MENTAL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Judge MENTAL logotips

Judge MENTAL Cena (MENTAL)

Nav sarakstā

1 MENTAL uz USD reāllaika cena:

--
----
+4.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Judge MENTAL (MENTAL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:10:11 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001027
$ 0.00001027$ 0.00001027
24h zemākā
$ 0.00001178
$ 0.00001178$ 0.00001178
24h augstākā

$ 0.00001027
$ 0.00001027$ 0.00001027

$ 0.00001178
$ 0.00001178$ 0.00001178

$ 0.00023026
$ 0.00023026$ 0.00023026

$ 0.00000996
$ 0.00000996$ 0.00000996

+0.60%

+4.53%

-40.41%

-40.41%

Judge MENTAL (MENTAL) reāllaika cena ir $0.00001075. Pēdējo 24 stundu laikā MENTAL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001027 līdz augstākajai $ 0.00001178, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MENTAL visu laiku augstākā cena ir $ 0.00023026, savukārt zemākā - $ 0.00000996.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MENTAL ir mainījies par +0.60% pēdējā stundā, par +4.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -40.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Judge MENTAL (MENTAL) tirgus informācija

$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K

--
----

$ 10.75K
$ 10.75K$ 10.75K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,147.7990674
999,985,147.7990674 999,985,147.7990674

Pašreizējais Judge MENTAL tirgus maksimums ir $ 10.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MENTAL apjoms apgrozībā ir 999.99M ar kopējo apjomu 999985147.7990674. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.75K.

Judge MENTAL (MENTAL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Judge MENTAL uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Judge MENTAL uz USD bija $ -0.0000096521.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Judge MENTAL uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Judge MENTAL uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+4.53%
30 dienas$ -0.0000096521-89.78%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Judge MENTAL (MENTAL)?

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Judge MENTAL (MENTAL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Judge MENTAL cenas prognoze (USD)

Kāda būs Judge MENTAL (MENTAL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Judge MENTAL (MENTAL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Judge MENTAL prognozes.

Apskati Judge MENTAL cenas prognozi!

MENTAL uz vietējām valūtām

Judge MENTAL (MENTAL) tokenomika

Judge MENTAL (MENTAL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MENTAL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Judge MENTAL (MENTAL)

Kāda ir Judge MENTAL (MENTAL) vērtība šodien?
Reāllaika MENTAL cena USD ir 0.00001075 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MENTAL uz USD cena?
Pašreizējā MENTAL uz USD cena ir $ 0.00001075. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Judge MENTAL tirgus maksimums?
MENTAL tirgus maksimums ir $ 10.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MENTAL apjoms apgrozībā?
MENTAL apjoms apgrozībā ir 999.99M USD.
Kāda bija MENTAL vēsturiski augstākā cena?
MENTAL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00023026 USD apmērā.
Kāda bija MENTAL vēsturiski zemākā cena?
MENTAL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000996 USD.
Kāds ir MENTAL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MENTAL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MENTAL šogad kāps augstāk?
MENTAL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MENTAL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:10:11 (UTC+8)

Judge MENTAL (MENTAL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,114.09
$101,114.09$101,114.09

-2.00%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.03
$3,276.03$3,276.03

-6.59%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.64
$154.64$154.64

-4.23%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1912
$2.1912$2.1912

-3.98%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,114.09
$101,114.09$101,114.09

-2.00%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.03
$3,276.03$3,276.03

-6.59%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.64
$154.64$154.64

-4.23%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1912
$2.1912$2.1912

-3.98%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16153
$0.16153$0.16153

-1.46%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.3804
$2.3804$2.3804

+1,486.93%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.23985
$0.23985$0.23985

+1,463.55%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000169
$0.000000000169$0.000000000169

+96.51%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05750
$0.05750$0.05750

+62.98%