BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Joyless Boy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JOBOY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JOBOY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Joyless Boy cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika JOBOY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati JOBOY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par JOBOY

JOBOY Cenas informācija

Kas ir JOBOY

JOBOY Oficiālā tīmekļa vietne

JOBOY Tokenomika

JOBOY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Joyless Boy logotips

Joyless Boy Cena (JOBOY)

Nav sarakstā

1 JOBOY uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Joyless Boy (JOBOY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:09:43 (UTC+8)

Joyless Boy (JOBOY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00306979
$ 0.00306979$ 0.00306979

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Joyless Boy (JOBOY) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā JOBOY tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. JOBOY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00306979, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā JOBOY ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Joyless Boy (JOBOY) tirgus informācija

$ 5.13K
$ 5.13K$ 5.13K

--
----

$ 5.13K
$ 5.13K$ 5.13K

999.06M
999.06M 999.06M

999,063,702.336779
999,063,702.336779 999,063,702.336779

Pašreizējais Joyless Boy tirgus maksimums ir $ 5.13K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. JOBOY apjoms apgrozībā ir 999.06M ar kopējo apjomu 999063702.336779. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.13K.

Joyless Boy (JOBOY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Joyless Boy uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Joyless Boy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Joyless Boy uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Joyless Boy uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-8.31%
60 dienas$ 0-19.29%
90 dienas$ 0--

Kas ir Joyless Boy (JOBOY)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Joyless Boy (JOBOY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Joyless Boy cenas prognoze (USD)

Kāda būs Joyless Boy (JOBOY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Joyless Boy (JOBOY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Joyless Boy prognozes.

Apskati Joyless Boy cenas prognozi!

JOBOY uz vietējām valūtām

Joyless Boy (JOBOY) tokenomika

Joyless Boy (JOBOY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par JOBOY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Joyless Boy (JOBOY)

Kāda ir Joyless Boy (JOBOY) vērtība šodien?
Reāllaika JOBOY cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā JOBOY uz USD cena?
Pašreizējā JOBOY uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Joyless Boy tirgus maksimums?
JOBOY tirgus maksimums ir $ 5.13K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir JOBOY apjoms apgrozībā?
JOBOY apjoms apgrozībā ir 999.06M USD.
Kāda bija JOBOY vēsturiski augstākā cena?
JOBOY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00306979 USD apmērā.
Kāda bija JOBOY vēsturiski zemākā cena?
JOBOY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir JOBOY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu JOBOY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai JOBOY šogad kāps augstāk?
JOBOY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati JOBOY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:09:43 (UTC+8)

Joyless Boy (JOBOY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,059.58
$102,059.58$102,059.58

-1.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,335.18
$3,335.18$3,335.18

-4.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.80
$156.80$156.80

-2.89%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2451
$2.2451$2.2451

-1.62%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,059.58
$102,059.58$102,059.58

-1.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,335.18
$3,335.18$3,335.18

-4.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.80
$156.80$156.80

-2.89%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2451
$2.2451$2.2451

-1.62%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16447
$0.16447$0.16447

+0.32%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logotips

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.28880
$0.28880$0.28880

+1,782.65%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.8002
$1.8002$1.8002

+1,100.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000330
$0.0000000000000000000000000330$0.0000000000000000000000000330

+378.26%

Datasoul logotips

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000034233
$0.0000000034233$0.0000000034233

+144.48%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000195
$0.000000000195$0.000000000195

+126.74%