Joss Money (JMONEY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Joss Money (JMONEY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Joss Money (JMONEY) informācija

Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.martplay.art/events/jmoney
Tehniskais dokuments:
https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money

Joss Money (JMONEY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Joss Money (JMONEY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.76M
Kopējais apjoms:
$ 998.60M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.60M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.76M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00820821
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00135707
Pašreizējā cena:
$ 0.00276185
Joss Money (JMONEY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Joss Money (JMONEY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JMONEY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JMONEY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JMONEY tokenomiku, uzzini JMONEY tokena reāllaika cenu!

JMONEY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas JMONEY? Mūsu JMONEY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.