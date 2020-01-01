Jones DAO (JONES) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Jones DAO (JONES), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Jones DAO (JONES) informācija

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://jonesdao.io/sale
Tehniskais dokuments:
https://docs.jonesdao.io/jones-dao/

Jones DAO (JONES) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Jones DAO (JONES) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 460.92K
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 5.19M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 888.31K
Visu laiku augstākā cena:
$ 28.39
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0479747
Pašreizējā cena:
$ 0.088831
Jones DAO (JONES) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Jones DAO (JONES) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JONES tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JONES tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JONES tokenomiku, uzzini JONES tokena reāllaika cenu!

JONES cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas JONES? Mūsu JONES cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.